Karabük’te, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının yüzde 99,8’i aydınlatıldı.

Karabük’te, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının yüzde 99,8’i aydınlatıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş’ten 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

2022 yılı içerisinde sorumluluk bölgelerinde 2 bin 815 olayın vuku bulduğunu ifade ederek sunumuna başlayan Albay Gümüş, terör olaylarının yüzde 100’ünün, asayiş olaylarının yüzde 99,8’inin, kaçakçılık ve organize suçlar bölümünde yüzde 100’nün, trafik suçlarının yüzde 100’ünün ve cezaevi olaylarının yüzde 100’ünün aydınlatıldığını ifade etti. 2022 yılında 188 bin 622 aracı kontrol ettiklerini ifade eden Gümüş, trafik eğitimleri çerçevesinde 3 bin 864 kişiye eğitim verildiğini, trafik dedektifleri projesi çerçevesinde 165 öğrencinin eğitim aldığını ve mobil trafik aracında 448 kişinin bilgilendirildiğini ifade etti.

Sorumluluk alanlarında tek başına yaşayan vatandaşlarımızı tespit ettiklerini, bu vatandaşlarımızın takip ve kontrollerinin jandarma ekiplerince titizlikle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Jandarma teşkilatının gerçekleştirdiği görevin çok önemli ve kutsal olduğunu ifade eden Gürel, "Jandarmamız sorumluluk bölgesinde asayiş olaylarının önlenmesinde büyük bir görev üstleniyor, aynı zamanda bu görevinin yanı sıra tek başına yaşayan büyüklerimizi ziyaret ederek gerektiğinde onlara yardım ederek görevini bir üst seviyeye çıkartıyor. Devletimizin şefkat yüzü olmaya devam eden İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş başta olmak üzere tüm Jandarma personelimize görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.