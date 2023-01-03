Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınşehir Mahallesine asayiş noktası kuruldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Altınşehir Mahallesine asayiş noktası kuruldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Altınşehir Mahallesinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin yanı sıra halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için jandarma asayiş kontrol noktası kuruldu. Vatandaşlara daha hızlı hizmet sunmak amacıyla Altınşehir Mahallesine kurulan jandarma asayiş noktası, kurulumunun ardından hizmet vermeye başladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla hizmete başlayan jandarma asayiş kontrol noktasında görevli jandarma personelleri 7-24 halka hizmet verecek.