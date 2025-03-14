Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Tekman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hınıs Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Nitelikli Cinsel İstismar suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın Mescitli mahallesinde saklandığı bilgisi alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Elde edilen bilgi Cumhuriyet Savcısı ile paylaşılmış, alınan arama kararı ile söz konusu şahıs 13 Mart 2025 günü yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, tutuklanmasını müteakip Hınıs Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilecektir" denildi.