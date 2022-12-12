Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacasu ve Söke ilçesinde aranan iki şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karacasu ve Söke ilçesinde aranan iki şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu Ataeymir Mahallesi D-585 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.M.A isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söke ilçesinde ise “Bina icinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.