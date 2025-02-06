Erzurum’da jandarmaya bağlı ekipler haklarında arama olan 98 şahsı yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ocak 2025 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; ifadeye yönelik aranan 62 şahıs, 0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 32 şahıs ve 5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 4 şahıs, olmak üzere toplam 98 aranan şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilmektedir" denildi.