Antalya’da Jandarma Dedektifleri tarafından son 72 saatte 211 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Rus ve Ukraynalı çiftin aşkı Antalya’da nikahla taçlandı Rus ve Ukraynalı çiftin aşkı Antalya’da nikahla taçlandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) çalışma yaptı. Farklı suçlardan aranmakta olan, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 5 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 5 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 38 şüpheli başta olmak üzere toplam 211 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: iha