Karaman’da “En iyi narkotik polisi anne” projesi çerçevesinde jandarma timleri annelere UYUMA projesi hakkında bilgiler verdi.

Karaman’da “En iyi narkotik polisi anne” projesi çerçevesinde jandarma timleri annelere UYUMA projesi hakkında bilgiler verdi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri huzurlu ve güvenli toplum bilinci oluşturmak amacıyla uygulama ve denetimleri aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen, “En iyi narkotik polisi anne” projesi çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele maksatlı hazırlanan UYUMA uygulaması anlatıldı. Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) tarafından hazırlanan Narko-Rehberin broşür ve bilgi notları jandarma narkotik ekibi tarafından ilçeye bağlı Güneyyurt beldesindeki tekstil fabrikasında çalışan 40 anneye anlatıldı. Anneler, jandarma ekipleri tarafından çocuklarının uyuşturucu maddeden uzak kalmalarını sağlamaları ve çevrelerindeki tehlikelerle mücadele ederken ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi.