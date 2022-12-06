Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, baz istasyonlarından akü çalan hırsızı yakaladı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, baz istasyonlarından akü çalan hırsızı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) Kırşehir’in Toklumen köyünde ve Akpınar ilçesine bağlı Büyükabdiuşağı köyünde geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında meydana gelen baz istasyonlarından 20 akünün çalınması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheli S.Ş., çaldığı aküler ile birlikte yakalandı. Çalınan aküler sahiplerine teslim edildikten sonra ifadesi alınan S.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kırşehir E-Tipi cezaevine gönderildi.