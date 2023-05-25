Ağrı İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, mobil trafik eğitim aracı ile gittikleri kırsal bölgelerde yaşayan ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi veriyor.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilere yönelik verdikleri trafik eğitimi çalışmaları kapsamında, gittikleri Patnos ilçesine bağlı Çavuşköy İlköğretim Okulunda okuyan öğrenciler ve köy çocuklarına trafik eğitimi verdi. Ekipler, okul bahçesinde hazırlanan parkurda, öğrencilere, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme, görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri, trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması konularında bilgi verdi. Ekipler, teorik ve uygulamalı eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, köyden ayrıldı. Jandarmanın, kent genelinde çocuklara yönelik trafik eğitimlerine devam edeceği bilgisi edinildi.