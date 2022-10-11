Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri açtıkları stant ile Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı.

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri açtıkları stant ile Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) tanıttı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte gerçekleştirilen bir festivalde KADES uygulamasını tanıttı. Stantta yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra Kadınlara 2 bin 103 adet bez çanta ve bin 94 çocuğa tohumlu kalem, balon, boyama kitabı, jandarma çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.