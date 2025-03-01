Aydın’ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri 94 yaşındaki Esma Teyzeyi unutmayarak evinde ziyaret etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda jandarma ekipleri yaşlı çınarları unutmuyor. Bu çerçevede ‘vefa’ ziyaretlerini sürdüren ekiplerin son durağı Çine ilçesi Sağlık Mahallesi’nde yaşayan 94 yanındaki Esma Teyze oldu. Yaşlı çınarı evinde ziyaret eden ekipler, Esma Teyze ile görüşerek ihtiyaçları olup olmadığı, sağlık durumu kontrol etti. Ayrıca ziyarette herhangi bir talep olması durumunda rahatlıkla iletişim kurabileceği irtibat numaraları da Esma Teyzeye verildi.