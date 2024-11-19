Antalya’da Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından son 72 saatte yapılan çalışmalarda 172 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Dedektifleri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri’nin (JASAT) yaptığı çalışmalar sonucu son 72 saat içerisinde farklı suçlardan aranmakta olan 172 kişi yakalandı. 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulanan 2 şüpheli, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 21 şüpheli başta olmak üzere toplam 172 şüpheli şahıs adli makamlara teslim edildi.