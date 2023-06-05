Adana’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 7 şahsı yakalandı, 3 adet tabanca, 4 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yüreğir ilçesinde adli makamlardan alınan karara istinaden belirlenen noktalarda arama yaptı. Aramalarda 3 adet tabanca, 12 adet tabanca fişeği, 69 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet, 2 kök kenevir bitkisi ve suça konu olabilecek çeşitli malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili 7 şahıs yakalanarak adli işlem başlatıldı.