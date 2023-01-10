Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 59 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 59 adet tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklama göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Seyitgazi İlçesi Kırka Mahallesi’nde bir çalışma yapıldı. Buluşma sağlayan 3 şahsın arasındaki 1 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 50 adet değişik boyutlarda sikke ve 9 adet farklı ebatlarda obje olmak üzere toplam 59 adet tarihi eser olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığınca gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçundan adli soruşturma başlatıldı.