Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mahmure Ateş’in evinden çalınan 34 bin 800 TL jandarmanın başarılı operasyonu sonrasında sahibine teslim edildi.

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyünde yaşayan 57 yaşındaki Mahmure Ateş’in evinden çalınan 34 bin 800 TL jandarmanın başarılı operasyonu sonrasında sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kelkit ilçesi Kılıçtaşı köyünde yaşayan Mahmure Ateş’in evinden 34 bin 800 TL çalındı. Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, İstihbarat Şube ve Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı A.T. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Yapılan operasyonda çaldığı paralar ile yakalanan A.T.’nin çaldığı paranın 5 bin 400 TL’sini harcadığı belirlendi. A.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, geriye kalan 29 bin 400 TL sahibi Mahmure Ateş’e teslim edildi.