Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, faili meçhul 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs yakalandı.
Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, faili meçhul 5 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şahıs yakalandı.
Talas İlçe Jandarma Komutalığı ve JASAT ekipleri Talas ilçesinde bağlı Mengücek Mahallesi’nde 2 ayrı ikamette, Ardıç Mahallesi’nde 1 ikamette, Yazyurdu Mahallesi’nde 1 ikamette ve Kepez Mahallesi’nde 1 ikamette meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarını kiralık araçla gerçekleştirildiği belirlenen M.A. yakalandı.
Gözaltına alınan M.A., işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
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