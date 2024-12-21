Afyonkarahisar’da jandarma tarafından üç eve yapılan baskın da 4 adet ruhsatsız silah ve bine yakın mermi ele geçirildi.

Olay, merkeze bağlı Nuribey beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler aldığı bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri Nuribey beldesinde S.B., A.Ç. ve S.B., isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Baskında arama yapanı ekipler 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 842 adet mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi.