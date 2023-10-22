Aydın’da jandarma ekipleri huzur ve güven uygulamasında 3 bin 453 şahsı sorguladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Huzur ve Güven Uygulaması (Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik) 72 ekip ve 221 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette, 110’u yabancı uyruklu 3563 şahıs sorgulandı. 85 metruk bina, 240 umuma açık yer kontrol edildi. Uygulamada Kuşadası ilçesinde pasaport süresi dolan ve kendisine tanınan sürede ülkeyi terk etmeyen yabancı uyruklu şahsa 7 bin 200 TL idari para cezası uygulanarak, deport edilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.