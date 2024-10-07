Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 285 kök kenevir ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu F.Ş.(58), D.Y. (45) ve Ö.E. (79) isimli şahısların kenevir ekimi yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların kenevir ekimi yaptığı arazi tespit edilerek arama yapıldı. Yapılan aramada, 285 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.