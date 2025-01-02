Aydın’da jandarma ekiplerince 2024 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 70 şüpheli yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce 2024 yılında düzenlenen bin 746 operasyonda 2 bin 70 şüpheli yakalandı, 148 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ise 38 kilogram kubar esrar, 10 kilogram metamfetamin, 7 bin 366 adet sentetik hap, bin 681 adet kök kenevir bitkisi, 6 milyon 292 bin 209 adet makaron, 9 bin 216 kilogram tütün, 22 bin 870 kilogram akaryakıt, 6 bin 274 litre alkol, 622 parça tarihi eser, 72 adet tabanca ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2025 yılında da Aydın’ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: iha