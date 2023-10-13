Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, ekiplerin operasyonlarda en büyük yardımcıları ise eğitimli narkotik köpekleri oluyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kent genelinde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonları ile 2023 yılının ilk 10 ayında adeta zehir tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler uyuşturucu konusunda aldığı her ihbarı titizlikle inceliyor. Ekipler operasyonlarda son teknoloji ürünlerini de kullanırken özellikle kırsa alanda çalışan jandarmanın dronlar adeta eli kolu oluyor. Baskın yapılan adreslerde uyuşturucuları ise genelde eğitimli narkotik köpekleri buluyor.

Afyonkarahisar’da yılın ilk 9 ayında güvenlik güçleri tarafından 710 operasyonda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde ile 230 binin üzerinde uyuşturucu (sentetik) madde ele geçirildi. Bunun yanında 5 bin kök kenevir yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucuların büyük bir bölümünü kent yüzölçümü dikkate alındığında jandarmanın çalışma alanı olan kırsal alanda yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri farklı zamanlarda gerçekleştirdiği operasyonlarda çekilen görüntüler ise ekiplerin yaptıkları detaylı incelemeleri gözler önüne serdi.