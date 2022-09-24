Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi göz altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi göz altına alındı

Ümraniye’de doktorun 600 bin TL’lik motosikletini çalan hırsız güvenlik kamerasında Ümraniye’de doktorun 600 bin TL’lik motosikletini çalan hırsız güvenlik kamerasında

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, Edremit ilçesinde sahte, kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişinin işyerinde yapılan aramada; 2 bin 228 litre şarap, 20 litre rakı ve 10 litre etil alkol olmak üzere toplam 2 bin 258 litre kaçak içki ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak Y.K. gözaltına alındı ve hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.