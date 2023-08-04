Afyonkarahisar’da bir eve baskın düzenleyen ekipler boyları 10-150 santimetre arasında değişen 160 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, merkeze Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., isimli şahsın eevinde kenevir yetiştirdiği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsın ikametine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 160 kök ekili ve dikili halde 10-150 santimetre uzunluklarında yaş kenevir ele geçirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan M.A.’nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.