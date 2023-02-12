Depremden 147’nci saatinde 10 yaşındaki Eylül jandarma tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Depremden 147’nci saatinde 10 yaşındaki Eylül jandarma tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen depremlerin etkilediği Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremin 147’nci saatinde 10 yaşındaki Eylül Kılıç’ı enkazdan yeraltı görüntüle cihazıyla bularak sağ olarak kurtardı.

Ayrıca, jandarma havadan ve karadan köy ve mahallere yardımlarını aralıksız sürdürüyor. Mehmetçiğin götürdükleri kıyafetleri köy çocuklarına giydirirken oluşan görüntüleri içleri ısıttı.