Denizli’de jandarma 1 ayda meydana gelen olayların yüzde 99’unu aydınlatırken, yapılan çalışmalarda toplam 1 milyon 295 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, Mayıs 2023 ayında icra edilen asayiş, trafik, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetleri açıklandı. Bu ayda 438 asayiş, 53 kabahat, 643 takibi gereken, 57 kaçakçılık, 17 siber ve 1 terör olayı olmak üzere toplam bin 209 olay meydana geldi. Meydana gelen olayların bin 205’i yani 99’u aydınlatıldı. İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında; 43 bin 843 şahıs ile 8 bin 688 aracın sorgulaması yapıldı. Sorgulamada 255 aranan şahıs ve kayıp olarak aranan 7 şahıs bulundu. Asayiş faaliyetleri neticesinde; 3 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet kesici suç aleti ele geçirildi.

115 araç trafikten men edildi

Trafik uygulamalarında ise 28 bin 557 araç kontrol edildi, 19 bin 365 araç, 15 bin 267 şahıs sorgulaması yapılırken, 413 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 088 bin 401 TL cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda 4 aranan araç, 23 aranan şahıs yakalandı, 34 alkollü araç kullanan sürücünün, sürücü belgesi geri alındı ve 115 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucuya darbe

İcra edilen 57 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik faaliyet/operasyonlarda, 78 şahıs gözaltına alındı, 6 şahıs tutuklanırken 72 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aramalarda; 20 bin 355 gram kubar esrar, 116 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, bin 983 kök kenevir bitkisi, 1 milyon 295 bin kök haşhaş bitkisi, 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 137 adet sikke, 77 adet tarihi eser, 2 adet dedektör, 1 adet sahte çek, 9 adet kazı malzemesi, 2 litre kaçak viski, 82 bin 804 gram kıyılmış tütün, 151 adet içi tütün dolu makaron ve 32 adet boş makaron ele geçirildi.

Ay içerisinde 1 FETÖ VE PKK/KCK/DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonel faaliyette 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.