Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Kocaeli’den bölgeye giden JAK timleri ve arama kurtarma köpeği Kor, ilk günden beri çalışmalarını sürdürüyor. Önce Osmaniye’de görevlendirilen ekip 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı, ardından Antakya’da 100’den fazla cansız bedeni enkaz altından çıkardı, cenazeleri ailelere teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinin ardından Kocaeli’den bölgeye giden JAK timleri ve arama kurtarma köpeği Kor, ilk günden beri çalışmalarını sürdürüyor. Önce Osmaniye’de görevlendirilen ekip 5 kişiyi enkazdan sağ kurtardı, ardından Antakya’da 100’den fazla cansız bedeni enkaz altından çıkardı, cenazeleri ailelere teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki büyük deprem sonrası Kocaeli’den deprem bölgelerine giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin çalışmaları sürüyor. 4 JAK timi, köpek eğitmeni ve hassas burunlu arama kurtarma köpeği Kor ile beraber çalışmalarını sürdüren ekip, Osmaniye’de 5 kişiyi sağ çıkardı. Daha sonra ise JAK timleri bir başka zorlu görev için Antakya’nın yolunu tuttu. Ekipler, burada enkaz altında kalan cansız bedenleri çıkarıp ailelere teslim etmekle görevlendirildi. Kocaeli JAK timleri, Antakya’da şimdiye kadar 100’den fazla cansız bedeni enkazdan çıkardı, cenazeleri ailelere teslim etti. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timlerin deprem bölgesindeki görevleri devam ediyor.