Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri tarafından, Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde kayak sezonu öncesinde tatbikat gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önemli kış turizmleri arasında yer alan Çankırı ve Kastamonu illeri sınırlarında bulunan ve Türkiye’nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı içerisinde kış sezonu hazırlıkları devam ediyor. Güvenlik tedbirleri çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, Ilgaz Dağı Kayak Merkezinde ihtimal kazaların önüne geçmek ve acil durumlarda hızlı müdahale edebilmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat senaryosu gereğince telesiyejde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.