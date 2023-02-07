Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’yi büyük üzüntüye boğarken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen sevindirici haberler umut oluyor. Gaziantep’te Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Arama Kurtarma ekiplerinin 9 yaşındaki Zeynep isimli kızı, 31 saat sonra kurtarması büyük sevinç yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye’yi büyük üzüntüye boğarken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeden gelen sevindirici haberler umut oluyor. Gaziantep’te Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Arama Kurtarma ekiplerinin 9 yaşındaki Zeynep isimli kızı, 31 saat sonra kurtarması büyük sevinç yaşattı.

Devletin tüm imkanları, adeta enkaza dönen deprem bölgelerine seferber edildi. Bilanço giderek ağırlaşırken, canla başla devam eden arama-kurtarma çalışmalarında inanılmaz kurtarmalar da yaşanıyor. Çalışmalara 10 şehirde yüzlerce asker de destek sağlıyor. Gaziantep’te bir bina enkazında çalışma yapan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri 31. saatte Zeynep isimli kızı sağ olarak kurtardı. Kurtarılan kızla çalışma esnasında sürekli konuşan ekipler küçük kızı en yakın sağlık kuruluşuna sevk etti.

Jandarma Genel Komutanlığı, "JAK ekiplerimiz Zeynep kızımızı kurtardı. Biz inanmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.