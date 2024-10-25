Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından nefes kesen bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı JAK timi tarafından Mergabütan Kayak Merkezi’nde kayak sezonu açılmadan önce vatandaşların kış döneminde aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde kayak sporunu icra edebilmeleri, meydana gelebilecek yaralanma, pist dışına çıkarak kaybolma ve telesiyejde kalma gibi yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale edebilmek amacıyla kayak merkezinde senaryolu kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Jandarma Arama Kurtarma timlerinin, vatandaşların güvenle kayak yapmasına yardımcı olmak için kayak merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacağı belirtildi.