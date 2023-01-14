Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşın telesiyejde mahsur kalarak donma tehlikesi ile karşı karşıya kalması olayı Jandarma Arama Kurtarma Timlerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler mahsur kalan vatandaşı, halatlar yardımıyla emniyetli bir şekilde telesiyejden kurtardı. Öte yandan yoğun kar ve sis nedeniyle arazide kaybolan vatandaşı arama tatbikatı da yapıldı.

Arama kurtarma köpeklerinin katıldığı tatbikatta, kaybolan ve soğuktan donmak üzere olan vatandaşın yeri tespit edilerek ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.