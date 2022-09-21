Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Büyükçekmece’de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli’nin öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Büyükçekmece’de kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Adalet Bike ve erkek arkadaşı Gökhan Denli’yi öldürdüğü iddia edilen Bike’nin eşi Mahmut Bike ve ağabeyi Selahattin Erbek’in de aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya bulundukları cezaevinden getirilen tutuklu sanıklar Furkan Özcan, Öznur Erbek ve Fırat Bike ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Mahmut Bike ise duruşmaya katılamadı.

Savunması sorulan tutuklu sanık Öznur Erbek, “Gökhan’la herhangi bir telefon görüşmesi yapmadım. Sadece Adalet’ten Gökhan ile eşinin arkadaş olduğunu duymuştum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Sanıkların avukatları olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 7 Ekim 2022 tarihinde olayın gerçekleştiği yerde keşif yapılmasına, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan sanık Selahattin Erbek’in yakalanması yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Haziran 2021’de Büyükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında sanıkların aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtilmişti. Maktul Gökhan Denli’yi Mahmut Bike’nin bıçakla ve silahla öldürdüğü iddianamede anlatılmıştı. Sanıkların maktul Adalet Bike’yi şüpheli Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra E-5 güney yol sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike’nin idaresindeki Jaguar marka araç ile maktulün üzerinden geçerek öldürdükleri iddianamede ifade edilmişti. Hazırlanan iddianamede Mahmut Bike, Fırat Bike, Öznur Erbek, Selahattin Erbek ve Furkan Özcan hakkında ‘töre saikiyle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.