Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucu hafızlık belgesi almaya hak kazanan 116 öğrenci için İzzetpaşa Camii’nde hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan sınav sonucu hafızlık belgesi almaya hak kazanan 116 öğrenci için İzzetpaşa Camii’nde hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğüne bağlı yatılı Kur’an kurslarında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Elazığ Belediyesi sponsorluğunda hafızlık icazet merasimi düzenlendi. İzzetpaşa Camii müezzin kayyımı hafız Cabir Karataş’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimin açılış konuşmasını İl Müftüsü Selami Aydın yaptı. Müftü Aydın, ’’Öncelikle ve özellikle bu 116 hafızımızın yetişmesinde emeği olan hocalarımıza, yöneticilerine, bu kurslarımızın iaşe ve ibatesine katkı sağlayan vakıflarımıza, derneklerimize, bu kurslarımızın yapılmasında maddi ve manevi yardımda bulunan hayır sahiplerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hafızlarımızın anne babalarına, velilerine de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onlar da büyük gayretlerle, büyük fedakarlıklarla çocuklarını Allah yolunda Kur’an öğrenmek ve onu hıfzetmek üzere bizlere emanet ettiler. Kalplerini Kur’an ile ziynetlendiren hafızlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum’’ dedi.

Programda hafızlar tarafından ilahiler okundu ve akabinde Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Çakmaktaş Kur’an tilavetinde bulundu. Tekbirler ve salavatlar eşliğinde hıfzını tamamlayan öğrenciler namaz surelerini okudu. Program hafızlığını tamamlayanlara protokol tarafından diploma ve hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

İzzetpaşa Camii’nde düzenlenen hafızlık icazet merasimine Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, emekli Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya, daire müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.