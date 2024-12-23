Nilüfer 30 Ağustos Zafer Türk Sanat Müziği topluluğu, Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzur evinde muhteşem konser verdi. 30 Ağustos Zafer TSM Korosu Şef Dr. Ayfer Avcı yönetiminde, 20 eserin seslendiren koronun şarkıları ile konuk evi sakinleri çiftetelli oynarken, şarkılar eşliğinde de dans ettiler. 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde mahalle sakinlerinin bir araya geldiğini ve yaptıkları çalışmalarla konsere hazırlandıklarını ifade eden Şef Dr. Ayfer Avcı, ‘Büyüklerimiz çok mutlu oldu. Huzurevi Sorumlusu Semra Demir, Sosyal hizmet uzmanı Ferda Yıldırım ve Dr. Sibel Özer ’e ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz’ dedi.

Avcı, 30 Ağustos Zafer Türk Sanat Müziği topluluğunun, 28 Aralık’ta saat 20.00 de, Ataevler de Magazin Outlet, Uğur Mumcu Salonunda konser verileceğini söyledi.

Huzurevi sakinleri ve davetliler verilen konserde, hoşça vakit geçirdiler. Konser sonunda huzurevi sakinleri adına Şef Dr. Ayfer Avcı’ya çiçek verildi.