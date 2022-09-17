Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Küçükdibekdere Mahallesi’ne özel bir firma tarafından yapılan 8 derslikli 110 öğrencili İzzet Özcan İlkokul ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Küçükdibekdere Mahallesi’ne özel bir firma tarafından yapılan 8 derslikli 110 öğrencili İzzet Özcan İlkokul ve Ortaokulu düzenlenen törenle açıldı.

Yaklaşık bir yıl önce Küçükdibekdere Mahallesi’nde temelleri atılan İzzet Özcan İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, firma yetkilileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve okul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, “Bugün burada, 8 derslikli 110 öğrencili okulumuzun açılışı için bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu okulun temelinde, demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesi var. Hayırseverlik bilinci var. Dayanışmanın asil ruhu var. Eğitim elbette sadece devlet imkanlarıyla yapılabilecek ya da sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğuna bırakılabilecek bir alan olmadığını hepimiz biliriz. O yüzden hayırseverlerimizin bu alana ilgi duyması, yatırım yapması fevkalade önemlidir. Aynı zamanda toplumla kucaklaşma vesilesi ve toplumla bir sevgi bağı oluşturma meselesidir. O yüzden biz buna sadece bir maddi katkı sunmak, fiziki bir mekan temin etmek olarak bakmıyoruz. Öncelikle okulumuzun yapımını üstlenen hayırseverimize teşekkürü borç bilirim. Biz hayırseverlerimizin böylesine toplumsal sorumluluk projelerinde, eğitim alanında rol almalarını son derece önemsiyoruz ve bu tür açılışlarda onların sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu vesileyle hayırseverimiz kıymetli hayırseverimize ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli çabaları için, kendilerine ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Emeği herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu okul da nice evlatlarımız ve ailesinin hayat yüklerini hafifleteceklerdir. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eğitim yuvası çocuklarımıza ve geleceğimize armağan olsun” dedi.

Mahalle Muhtarı Hasan Akdeniz, konuşmasında okulun yapımının hayırsever aile ile yapmış olduğu bir sohbetin ardından gerçekleştiğini belirterek, “Kendileri buraya çok büyük emekler verdi. Kendisine ve ailesine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin de yaptığı konuşmaların ardından program Dr. Mete Ersoy İlkokulu, Merkez Ortaokulu, Kafaca Ortaokulu halk oyunları ekiplerinin gösterisi ve Milas Anadolu Lisesi öğrencilerinin solo müzik dinletisi ile devam etti.

Küçükdibekdere Mahallesi müzisyenlerinden oluşan davul zurna ekibinin gösterisi sonrasında açılış kurdelesi hayırsever ve protokol üyeleri tarafından kesilerek ilk ders zili çalındı.

Program; okul binasının gezilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.