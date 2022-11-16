İzmir Ticaret Odasının (İZTO), Doç. Dr. Mercan Efe Güney ile birlikte gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kent Planlama Yaklaşımı" projesine, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’den destek geldi. Şahne, “İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteğe hazırız” derken, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, “Kadının üretim sürecinde olmadığı bir ekonominin büyüyemeyeceği inancındayız. Bu nedenle Kadın Dostu Kentsel Planlama’yı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO), Doç. Dr. Mercan Efe Güney ile birlikte gerçekleştirdiği "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kent Planlama Yaklaşımı" projesine, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’den destek geldi. Şahne, “İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü desteğe hazırız” derken, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de, “Kadının üretim sürecinde olmadığı bir ekonominin büyüyemeyeceği inancındayız. Bu nedenle Kadın Dostu Kentsel Planlama’yı çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) 2022-2026 dönemi için seçilen yönetim kurulu, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’yi ziyaret etti.

Ziyarette İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Jülide Tutan Hergül, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mercan Efe Güney ile birlikte yapılan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kent Planlama Yaklaşımı Projesi-Çiğli Örneği"ne ilişkin Mehmet Şahne’ye bilgi verdi.

"Örnek bir planlama yapıldı"

Projenin Çiğli örneğinde, kadınlarının güvenli bir şekilde yaşaması için örnek bir kentsel planlamanın yapıldığına dikkat çeken Hergül, “Sokak lambalarından ıssız noktalara, toplu taşımadan yeşillendirmeye kadar her detayı ‘kadın dostu kent’ anlayışıyla inceledik. Ortaya başarılı bir model çıktı; ancak henüz uygulama aşamasına geçemedik. Bu konuda İzmir Emniyet Müdürlüğümüzün desteklerini bekliyoruz” dedi.

Emniyet Müdürü Şahne: "Kültürpark modelini hayata geçirelim"

Projenin kadınların güvenliği için dikkat çekici olduğunu söyleyen İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, “Kentimizin merkezinde bu gözle incelenmesi gereken çok önemli bir alan var; Kültürpark. Ne yazık ki özellikle akşam saatlerinde bu bölgede güvenlik açısından olumsuz gelişmeler yaşanabiliyor. Projenin Konak-Kültürpark örneğinin hayata geçmesi için, emniyet müdürlüğü olarak her türlü desteğe hazırız. O bölgede bulunan karakolumuz da bu anlamda önemli bir rol üstelenecektir. Kadınlarımızın güvenli bir kentte yaşaması hepimizin öncelikleri arasında” diye konuştu.

Özgener: "Kadın üretim sürecinde olmazsa ekonomi büyüyemez"

Kadının üretim sürecinde olmadığı bir ekonominin büyüyemeyeceğini vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, “Kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek ve kadın istihdamının artmasına destek olmak amacıyla ilk olarak Çiğli Belediyesi ve Bornova Belediyesi ile çalışmalara başladık. Kadınların, kentin her alanında güvenlik endişesi taşımadan hayata katılabilmesi için örnek bir planlama yapıldı. Proje çerçevesinde yeni mezun 5 kadın şehir plancısı istihdam edildi. Mevcut duruma bakıldı, sorunlar tespit edildi, çözüm önerileri geliştirildi. Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne’nin desteğiyle projemiz en kısa sürede uygulamaya da geçecek. Kendilerine destekleri için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kent Planlama Yaklaşımı" projesi hakkında

Öte yandan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kadın Dostu Kent Planlama Yaklaşımı" projesinin Çiğli örneğinde, Çiğli ilçesinin Köyiçi Mahallesi’nde 52 hektarlık bir alan seçildi. Bu alanda arazi kullanım çalışmalarının yapıldı. Açık yeşil alanlar, kültürel tesis alanları, sosyal tesis alanları, ulaşım verileri, sokak mobilyaları (aydınlatma, bilgilendirme panoları vb.) incelendi. Kadın dostu kent çerçevesinde, alanın sorun ve potansiyelleri belirlenerek öneriler geliştirildi. Projede yine, kadın istihdamı oluşturuldu, mezun ve işsiz kadın şehir plancılar görevlendirildi.