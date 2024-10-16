Teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve üyelerine hizmet etmek için sürekli kendini yenileyen İzmir Ticaret Odasının, Kültür, Sanat ve Tarih Yayınları serisi kapsamında çıkan son iki kitabı “İZTO e-kütüphane” de yayınlandı.

Sınırlı sayıda basılan ve Türkiye’nin dört bir yanından yoğun bir talep gören “Türk Basınında 9 Eylül 1922-1939” ve “Yüzyılın Sevdası: İzmir” isimli eserler, dijital ortamda da okuyucuyla buluştu.

Özgener: "Başarıya ulaşmak için yenilik şart

Dijitalleşme ve dönüşümün önemini her platformda dile getirdiğini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Alışkanlıklarımızın hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Değişime ayak uydurmak ve yeniliklere açık olmak başarıya ulaşmanın temel unsurlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu düşünceden hareketle Odamız yayınlarının çok kıymetli iki eserini dijital ortamda okuyucuya sunmak istedik. Eserlerimiz, özellikle tarih araştırmaları için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Hedefimiz, İzmir Ticaret Odası Kültür, Sanat ve Tarih Yayınları’ndan çıkan farklı kitap çalışmalarını da e-kütüphane üzerinden paylaşmak. Böylece hem kentimizin hem de ülkemizin kültürel mirasına katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Tarihe ışık tutan eserler

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Erkan Serçe tarafından İzmir Ticaret Odası için kaleme alınan “Türk Basınında 9 Eylül 1922-1939”, Eylül 1922’nin öncesinde ve sonrasında yaşananları 15 yıllık gazete kupürleriyle ele alıyor. “Yüzyılın Sevdası: İzmir” ise, Cumhuriyetimizin 100 yıllık sürecinde İzmir’in üstlendiği rolü anlatıyor.