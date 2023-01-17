İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen kasım ayında hizmete giren Menemen İZTAŞIT garajını ziyaret etti. Başkan Soyer, İZTAŞIT’ın Menemen’de hizmete başladığı günden beri esnafa 24 milyon liralık katkı sağladığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen kasım ayında hizmete giren Menemen İZTAŞIT garajını ziyaret etti. Başkan Soyer, İZTAŞIT’ın Menemen’de hizmete başladığı günden beri esnafa 24 milyon liralık katkı sağladığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bireysel toplu taşımacıları kooperatif çatısı altında birleştirerek kazançlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayan İZTAŞIT uygulamasına dahil edilen Menemen’deki şoförleri ziyaret etti. Duraktan otobüse binerek İZTAŞIT’ın Ulukent’teki garajına giden Başkan Tunç Soyer, yol boyunca yolcularla sohbet etti. Garajda şoförlerin çiçek ve pankartlarıyla karşılanan Başkan Soyer’e, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, kooperatif başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti.

“Biz kamunun parasını kamu için kullanıyoruz”

Soyer, İZTAŞIT’ın toplu ulaşımda devrim niteliğinde bir adım olduğunu belirterek “Toplu taşımacılıkta Türkiye’de örneği görülmemiş ve dalga dalga yayılacak bir modeli, İzmir’den hayata geçirmenin gurunu yaşıyoruz. Bunun olmazsa olmazı kooperatiflerin aralarında uzlaşmasıydı. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. El birliğini sağladık. Menemen’de İZTAŞIT ile birlikte kasım ayından bugüne 9 milyona yakın bir bilet gelirimiz olmuş. 15 milyon lira da belediyemizin üstene eklediği bir hak ediş olmuş. Toplamda esnafın cebine 24 milyonluk bir gelir sağlamışız. Biz bilet parasından daha fazlasını buraya yatırmaya devam ediyoruz. Biz kamuyuz. Biz kamunun parasını kamu için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“500 bin lira İzmirlinin cebinde kaldı”

Menemen Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hilmi Kurtoğlu ise İZTAŞIT’ın devasa bir proje olduğunu vurgulayarak “Bu projeyle 104 adet yeni otobüs, 26 hat ve 220 çalışanla halkımıza hizmet veriyoruz. İZTAŞIT sosyal ve ekonomik değerleri kapsayan çok yönlü bir proje olarak değerlendirilmeli. Başkanımızın talimatıyla İzmir halkının cebinden en az 500 bin lira istifade ediliyor. Bizim bilet fiyatlarımız devam etseydi bu fark açıkça ortaya çıkacaktı” dedi.

"Esnafa kazançlı, yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım"

Çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilk olarak aralık 2019’da Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi, Kiraz’ın ardından 16 Kasım’dan itibaren Menemen’de de hizmete alındı. İzmir İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SS 34 No’lu Menemen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin imzaladığı sözleşme gereğince 25 hatta toplam 103 otobüs “Gittiğin Kadar Öde", "A ve B” tarifesi dahilinde faaliyet gösteriyor. Yeni otobüsler sayesinde Menemen bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılırken minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmaları sona erdirirken yolcu ve trafik güvenliği artırıldı. Böylelikle üç ilçede bireysel toplu taşımacıları kooperatif çatısı altında birleştirilerek çevre ilçeler güvenli ve konforlu toplu ulaşım hizmetine kavuşturuldu.