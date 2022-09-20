Çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilk kez Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesine Kiraz’ın ardından Menemen de dahil oldu. İZTAŞIT araçları, Menemen’e kasım ayında hizmet vermeye başlayacak. Bu örnek uygulamayı Menemen’de de devreye almaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Soyer, “Hem Menemenli minibüsçü esnafımız güçlenecek hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunacağız” dedi.

Çevre ilçelerin toplu ulaşım ağına entegre edilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilk kez Seferihisar’da hayata geçirdiği İZTAŞIT projesine Kiraz’ın ardından Menemen de dahil oldu. İZTAŞIT araçları, Menemen’e kasım ayında hizmet vermeye başlayacak. Bu örnek uygulamayı Menemen’de de devreye almaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Soyer, “Hem Menemenli minibüsçü esnafımız güçlenecek hem de vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunacağız” dedi.

İlk olarak Aralık 2019’da Seferihisar’da, bu yılın mart ayında Kiraz’da hizmete giren İZTAŞIT otobüsleri, 16 Kasım’dan itibaren Menemen’de de çalışmaya başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SS 34 No’lu Menemen Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin imzaladığı sözleşme gereğince 25 hatta toplam 103 otobüs, “Gittiğin Kadar Öde, A ve B” tarifesi dahilinde faaliyet gösterecek. İZTAŞIT otobüsleri Menemen bölgesinde ve İzmir Otogarı, Bornova bağlantılı hatlarda hizmet verecek. Yeni otobüsler sayesinde Menemen bölgesinde mevzuata uygun araçlar ile taşımacılık yapılırken minibüslerin kuralsız dur-kalk yapmaları sona erecek, yolcu ve trafik güvenliği artacak.

“Minibüs ile yolcu taşıyan esnafımızı kurumsallaştırıp güçlendiriyoruz”

Bireysel Taşımacılık Kooperatiflerinin Toplu Ulaşıma Entegrasyonu Projesi’ni (İZTAŞIT), tüm çevre ilçelerde yaygınlaştırmak için çalıştıklarını kaydeden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye’ye örnek bir uygulamayı hayata geçirdik. Minibüs ile yolcu taşıyan esnafımızı kurumsallaştırıp güçlendiriyoruz. Vatandaşlarımıza da daha iyi hizmet sunuyoruz. Menemen ilçemizi de bu uygulamaya dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıra diğer ilçelerimizde” diye konuştu.

İZMİRİM Kart avantajları

ESHOT denetimli İZTAŞIT otobüslerinin devreye girmesiyle Menemen’de de toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart ile seyahat edilecek. İlçede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu vatandaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenler, ücretsiz ve indirimli kart kullananlar toplu ulaşım haklarından yararlanmaya başlayacak.

ESHOT denetimli olacak

İZTAŞIT araçları, sürücüleri ve kooperatif yönetimi ESHOT’un denetiminde olacak. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler, İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak verilecek. Ulaşım planlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.