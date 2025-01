İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZTAŞIT projesinde 7’nci durak Beydağ oldu. Beydağ’ın; İzmir Otogarı, Ödemiş ve Kiraz’la direkt bağlantısını sağlayacak 697, 796 ve 801 numaralı hatlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı törenle hizmete alındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin; güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetini kentin dört bir yanına yayma yolunda hayata geçirdiği İZTAŞIT projesi; Seferihisar, Kiraz, Menemen, Yeni Foça, Ödemiş Kaymakçı ve Bergama’nın ardından Beydağ’da da vatandaşların hizmetine sunuldu. Beydağ Terminali’nde düzenlenen törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran ile eşi Demet Başaran, ilçe belediye başkanları, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, Beydağ İZTAŞIT Kooperatifi Başkanı Reşit Yılmaz, Beydağ’ın ilk kaymakamı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Mete Gürbüz, belediye bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tugay: Vites büyüterek devam ediyoruz

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, her geçen gün vites büyüterek, daha hızlı şekilde şehrin sorunlarına çözüm getirecek şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bu dönem hiçbir zaman unutulmayacak bir hizmet dönemi gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Başkan Tugay, “Tek amacımız var, çalışmak ve halkımızın sorunlarını gidermek. İZTAŞIT artık Beydağ’da. Bu sistem hem minibüs esnafını hem de vatandaşları düşünen bir sistem. Bu sistemin kaybedeni yok. Bizler belediyenin garantisiyle, eşit hizmet anlayışıyla toplu taşıma hizmetini veriyoruz. Bu sistemle Beydağlılar sadece Kiraz'a, Ödemiş'e ya da İzmir'e gitmeyecek aynı zamanda İzmir'den, Ödemiş'ten, Kiraz'dan da buraya insanlar kolay gelecek. Bu da Beydağ'a daha fazla ziyaretçi gelecek demek. Ne istiyoruz? Çevre ilçelerimiz daha fazla ziyaret edilsin, daha iyi tanınsın, oradaki etkinliklere daha iyi katılım olsun, daha fazla etkinlik düzenleyebilelim. Bunlar için de İZTAŞIT önemli bir kolaylık sağlamış olacak” diye konuştu.

“Damarlarınızda dolaşan o asil kana güvenin”

Yeni yıl dileklerini ifade eden ve Regaip Kandili'ni kutlayan Başkan Dr. Cemil Tugay, “İnsanların ulus olma duygusunun daha fazla gelişmesini, ülkesine daha iyi sahip çıkmasını istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, gururlu insanlarıyız. Bu ülke bizim ülkemiz, bu şehir bizim şehrimiz, Beydağ bizim ilçemiz. Yaşadığımız her yer ‘bizim’ dediğimiz zaman, bu ülkedeki yanlışlara hep beraber ‘dur’ dediğimiz, sesimizi yükselttiğimiz zaman çalanlar, çırpanlar, hainler, namussuzlar duracak ve bu ülke bir araya gelecek. Damarlarınızda dolaşan o asil kana güvenin. Kimsenin önünde asla eğilmeyin. Biz İzmir olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak, İzmir'in CHP'li belediye başkanları ve örgütleri olarak dimdik, bu şehrin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Yapılması gereken bütün hizmetleri kimseye el açmadan, kimsenin önünde eğilmeden yapmaya devam edeceğiz. Bizim kendimize inandığımız gibi, sizin bize inanmanızı ve yanımızda her zaman yer almanızı istiyorum. Yakında seçim yok, oy istemiyorum sizden. Gözlerinizi ve kulaklarınızı açmanızı, yalanla gerçeği birbirinden doğru şekilde ayırt etmenizi bekliyorum. Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada sürekli yalan söylüyorlar. İnsanları yanlış düşündürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bak biz buradayız. İZTAŞIT hizmetini burada başlatıyoruz. Her günümüz, her haftamız, her ayımız benzer hizmetlerle geçecek. Her köyün, her mahallenin son sokağına kadar hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz bunları yaparken birileri sürekli yalan söylüyor. ‘Hiç hizmet yapmıyorlar’ diyor. Peki biz burada ne yapıyoruz şu anda? Yarın öbür gün başka yerlerde ne yapacağımıza da dikkat kesilin. İzmir tarihinin en büyük altyapı yatırımını bu dönemde yapacağız. Ben diyorum ki size; birileri bir şişe kirli suyla İzmir Körfezi'ni karalamaya çalışırken, biz her bir metreküpünü nasıl temizleyeceğiz buna kafa yoruyorduk. Yalanlarına karşı bugün Körfez daha temiz. Yarın, diğer gün çok daha temiz olacak. O Körfez bizim, Beydağ bizim, Ödemiş, Kiraz, Bayındır, Küçük Menderes, Bakırçay'ıyla, Yarımada'sıyla metropolüyle İzmir bizim. Kimseye buraları istismar ettirmeyeceğiz. İnsanlarımız müsterih olsun. Biz bu topraklarda yetiştik, biz bu toprakların evladıyız ve hakkını sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.

Başaran: Bu projenin kaybedeni yok

Projeler ve hizmetler için Başkan Tugay'a teşekkür eden Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, “Halkımıza seçim sürecinde söz verdiğimiz projeleri kısa zamanda Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın da desteğiyle hayata geçirmekten büyük bir onur ve gurur duyuyorum. İlçemizde İZTAŞIT'a geçmek, esnafımızın ve halkımızın uzun zamandır beklediği ve istediği süreçti. Bu projenin kaybedeni yok. Tüm paydaşların kazandığı bir proje. Minibüsçü esnafımızın ekmeği büyüyor, halkımız kazanıyor” şeklinde konuştu.

Kooperatif başkanından Başkan Tugay'a teşekkür

Beydağ İZTAŞIT Kooperatifi Başkanı Reşit Yılmaz ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran'a emekleri için teşekkür etti.

Tugay ilçede ilk turu attı

Törenin sonunda 65 yaş üstündeki vatandaşları temsilen Fadime Özdamar, hazırladığı sepeti Başkan Tugay'a hediye etti. OTOKAR'ı temsilen ise İsmet Atalay Başkan Tugay'a plaket verdi. Açılışın ardından Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın beraberindeki heyet, İZTAŞIT otobüsüne binerek ilçedeki ilk turu attı.

2 Eylül Kurtuluş Parkı Beydağlılar için baştan sona yenilendi

İZTAŞIT’ın hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törenin ardından, ilçede Beydağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Beydağ Çok Amaçlı Pazaryeri'nin kurdelesi kesildi. Başkan Tugay, pazaryerinin hayırlı olmasını diledi. Son olarak ise 1992 yılında yapılan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin baştan sona düzenlediği 2 Eylül Kurtuluş Parkı ve içinde yer alan Atatürk Heykeli açıldı. Yaklaşık 5 bin 320 metrekarelik alanda; basketbol sahası, mini futbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, oturma mekanları, peyzaj düzenlemeleri, bitkisel peyzaj çalışmaları yapılan 2 Eylül Kurtuluş Parkı'nı ilçeye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Tugay, çocuklara futbol, basketbol ve voleybol topları dağıttı. Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, destekleri için Başkan Tugay'a teşekkür etti.

ESHOT denetimi ve planlamasıyla çalışacaklar

Beydağ İZTAŞIT araçları, ESHOT denetimi ve planlaması altında 3 Ocak Cuma gününden itibaren hizmete başlayacak. Beydağ-İzmir Otogar (697), Beydağ- Ödemiş (796) ve Beydağ- Kiraz (801) hatlarında, 3’ü solo otobüs, 6’sı midibüs olmak üzere toplam 9 araç çalışacak. Beydağ kalkışlı bu hatlar sayesinde, ilçe merkezindeki 5 mahallenin; İzmir Otogarı, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Gaziemir ile toplu ulaşım bağlantısı sağlanacak. Beydağ İZTAŞIT otobüslerine, yılda ortalama 287 bin biniş yapılacağı öngörülüyor.

İzmirim Kart ve Halk Taşıt avantajları devrede

Proje sayesinde Beydağ’da toplu ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erecek ve İzmirim Kart’la seyahat edilecek. Bölgede yaşayan 60 ve 65 yaş grubu yurttaşlar, engelliler, öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra ücretsiz ve indirimli kart sahibi diğer kullanıcılar da bu haklarından faydalanabilecek. Gittiğin Kadar Öde tarifesi ile çalışacak Beydağ İZTAŞIT araçlarında, Halk Taşıt uygulaması da geçerli olacak. Beydağlılar da haftanın her günü 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan yüzde 50 indirimli yararlanacak.

İZTAŞIT Projesi hakkında

İZTAŞIT projesi ile yerelde bireysel toplu taşımacılık yapan esnaflar birleşip kooperatifleşiyor, kurumsal kimlik kazanıyor ve yeni araçlarla, kentin toplu ulaşım ağına entegre şekilde hizmet vermeye başlıyor. Böylece çevre ilçelerde toplu ulaşımda nakit dönemi bitiyor; İzmirim Kart ile biniş kolaylığı başlıyor. İZTAŞIT araçları halen Seferihisar, Kiraz, Menemen, Yeni Foça, Ödemiş Kaymakçı, Bergama ve Beydağ’da, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün denetimi altında hizmet veriyor. İZTAŞIT sürücüleri, hizmet kalitesi ve güvenliğinin sürekli artırılması hedefi ışığında ESHOT’un eğitim programlarına dahil ediliyor. ESHOT Filo Takip Sistemi’ne uyumlu İZTAŞIT araçları, düzenli takip, bakım ve denetim altında hizmet veriyor. Programlı seferlerin saatleri, ESHOT'un internet sitesinde ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT Mobil uygulamasında görülebiliyor.