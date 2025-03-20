VNotes yönteminin bir tür laparoskopik cerrahi olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Toksoy Karaşin, "Bu prosedür vajinal ve laparoskopik cerrahiyi bir arada uygulamamızı sağlar. VNotes tedavilerinin çoğu, minimal postoperatif ağrı kesici ile ayakta tedavi prosedürleridir. Çoğu kişi ameliyattan iki hafta sonra tamamen iyileşir" dedi.

VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zeynep Toksoy Karaşin, VNotes İzsiz Cerrahi, hakkında açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Karaşin, "Jinekolojik cerrahiye laparoskopik ve vajinal yaklaşımların faydalarını birleştiren gelişmiş bir minimal invaziv jinekolojik cerrahidir. VNotes özel aletleri vajinadan pelvik boşluğa yerleştirilerek, karın derisi kesilerine gerek kalmadan uterus, fallop tüpleri ve yumurtalıklara erişim sağlanır. Bu, daha hızlı iyileşme ve normal aktivitelere dönüş ile görünür kesiler olmadan karmaşık cerrahinin gerçekleştirilmesine imkan tanır" diye konuştu.

Op. Dr. Karaşin, VNotes yönteminin hangi jinekolojik prosedürler için kullanılabileceğini şöyle sıraladı:

"Ektopik gebelik (dış gebelik) cerrahisi, Tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması), Yumurtalık kistleri, Histerektomi (rahmin alınması). Salpenjektomi (fallop tüplerinin çıkarılması), Ooferektomi (yumurtalıkların alınması), Pelvik organ prolapsusu (idrar torbası, uterus sarkmaları), Jinekolojik kanserler."

VNotes yönteminin neden uygulanması gerektiğini belirten Op. Dr. Karaşin, "Bu prosedür vajinal ve laparoskopik cerrahiyi bir arada uygulamamızı sağlar. VNotes tedavilerinin çoğu, minimal postoperatif ağrı kesici ile ayakta tedavi prosedürleridir. Çoğu kişi ameliyattan iki hafta sonra tamamen iyileşir. Cerrah ile operasyon alanı arasındaki mesafe abdominal laparoskopiye göre daha azdır, bu da daha az alet çarpışması ve gelişmiş görüşe sahip daha geniş kapsamların kullanılmasıyla sonuçlanır. Geçmişte üst ve orta abdominal cerrahiden önemli yapışıklıkları olan hastalarda, VNotes bu yapışıklıklar ile uğraşmadan cerrahiyi tamamlamaya yardımcı olabilir. Obez hastalar, abdominal kesilerden kaçınma ve hızlı iyileşme konusunda en fazla faydayı sağlar" dedi.

VNotes yöntemi sırasında neler yapıldığına değinen Op. Dr. Karaşin, "VNotes bir tür laparoskopik cerrahidir, yani bir cerrah ameliyat edilen alana erişmek için küçük bir kesi yapar. Bir video kamera ve ışık kaynağı ile donatılmış küçük bir laparoskop, cerrahi ekibin büyük bir video monitöründe vücudun içini görebilmesi için vajinal açıklığa yerleştirilir. Histerektomi (rahim alınması) ameliyatlarında aslında tercih edilen yaklaşım olarak mümkün olduğunda vajinal yoldan ameliyat önerilmektedir. Ancak tüm histerektomilerin dörtte birinden azı vajinal yolla yapılmaktadır ve bu sayı giderek azalmıştır. Her jinekolog, vajinal histerektomileri uygulamak için yeterli konforu sağlayamayabilir veya yeterli deneyime sahip olamayabilir. Ancak gelişmiş bir jinekolojik cerrahi seçeneği olanvajinal doğal orifis transluminal endoskopik cerrahi(vNOTES) ile her iki sorunun da üstesinden gelmenin bir yolu olabilir" açıklamasında bulundu.

"Operasyon süreci"

Op. Dr. Karaşin, operasyon sürecini şöyle paylaştı:

"Genel anestezi altında rahim ağzına yakın vajinada bir kesi yapılır. VNotes cerrahi aletleri (video kamera ve ışık kaynağı ile) kesiden karın boşluğuna yerleştirilir. Gerekli cerrahi işlem gerçekleştirilir. Karın kesisi olmadığı için çoğu hastada ameliyat sonrası ağrı daha az olur."

Op. Dr. Karaşin, hastaların neden VNotes yöntemini düşünmesi gerektiğini şöyle söyledi:

"Daha kısa operasyon süresi. Daha kısa hastanede kalış süresi (genellikle 24 saatten az). Daha az ağrı ve ağrı kesici ilaç. Daha hızlı iyileşme. Görünür yara izi yok (karın kesisi yok)"

Op. Dr. Karaşin, "VNotes prosedürlerinin, yapılan ameliyat türüne göre değişiklikler göstereceği de bilinmelidir. Cerrahi yaklaşım olarak VNotes seçimi, cerrahın VNotes’taki deneyimi, hastanın durumu ve prosedürün vajinal kanaldan gerçekleştirilmesinin uygunluğuna bağlı olarak cerrah tarafından belirlenir. Hastalar, prosedürden gerçek fayda sağlamak için deneyimli cerraha danışmalıdır" ifadelerini kullandı.