İzmir Ticaret Odası öncülüğünde, kentin tüm paydaşlarının katılımıyla hayata geçen İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, mimarlık, iç mimarlık ve tasarım dünyasını nitelikli ve yenilikçi içeriklerle buluşturan, Design Architecture Communication (DAC)’ın düzenlediği SPACE’in dördüncüsünde "mekanlar seçkisi" kategorisinde yer alarak ödüle layık görüldü.

İsviçre Ticaret Odası, Swiss Business Hub Türkiye ve İngiltere Ticaret Odası’nın katılımları ile oluşturulan söyleşi alanı gibi, tasarım, sanat ve mimarlığı odağına alan herkesin ilgisini çekecek farklı içeriklerin yer aldığı SPACE, 13-14 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Zorlu PSM’de gerçekleşti. Serginin 14 Mayıs’ta düzenlenen gala gecesinde, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Jülide Tutan ile İzQ İnovasyon Merkezi Mimarları Gökhan Çelikağ ve Melis Varkal’a, "in SPACE’25 Mekanlar Seçkisi Projeleri" arasında yer alan İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projesi için plaket takdim edildi.

Tutan: "İzQ, ilham vermeli"

DAC (Design Architecture Communication) öncülüğünde oluşturulan "in SPACE Mekanlar Seçkisi" nin, Türk mimar ve iç mimarların, bu coğrafyanın tarihinden, kültüründen ve gelecek vizyonundan çıkan mekanlarını derleyen, sergileyen, kitap ile kalıcı hale getiren bir hafıza projesi olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, "Sektörümüz açısından önem taşıyan böyle bir seçkide projemizin yer alması hepimizi gururlandırdı. İzQ’nun bu başarısının kentimizde tasarlanacak yeni binalar için ilham vermesini diliyorum" dedi.

Süreç nasıl ilerledi?

Aslı Sekmen, Ali Gürevin, Atilla Kuzu, Arif Özden, Prof. Dr. Ece Ceylan Baba, Hakan Ezer, Hakan Sekmen, Selin Süter ve Tanju Özelgin’den oluşan in SPACE Yürütme Kurulu’nun davetiyle, farklı mesleklerden 33 nominatör bu seçki için özgün mekanlar önerdi. Gelen öneriler arasından sergilenmek üzere belirlenenler, in SPACE’25 Mekanlar Seçkisi’nde yer aldı. Serginin 14 Mayıs akşamı düzenlenen gala gecesinde proje sahiplerine plaketleri takdim edildi.