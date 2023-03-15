Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketine karşı başlatılan yardımlar İznik’te ilk günden bugüne devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük felakete uğrayan illere destekler ilk günden bu yana sürüyor. Ülke olarak yardım seferberliğinin en güzel örnekleri sergileniyor. Tüm ihtiyaçlar ilk günden bu yana 7’den 70’e herkesin desteğiyle büyük ölçüde giderildi. İznik Belediyesi 6 Şubat tarihinde depremin haber alınmasıyla harekete geçmiş tüm ilçe seferber olmuş onlarca tır bölgeye yollanmıştı.

Bölgede çadır ve konteynır kentlerde kalan vatandaşlar için yardımlar sürüyor. İznik Belediyesi bu çerçevede çalışmalarını sürdürüyor. Hatay/ Antakya’ya gönderilmek üzere içerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu koliler hazırlanıyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada “6 Şubat 2023 sabahından bugüne her anımızda deprem bölgemize destek için çalıştık. Tüm hemşerilerimizin desteğiyle hayırda yarıştık, onlarca tırı ilçemizden bölgeye uğurladık. Aradan geçen zamanda devlet millet yaraları sarmak için büyük yol kat edildi. Bugün de Hatay/ Antakya’ya gönderilmek üzere içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini hazırlıyoruz. Rabbim ülkemizi afetlerden korusun, birlik ve beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.