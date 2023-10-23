İznik Belediyesi’nin hayata geçirdiği Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Rehabilitasyon Merkezinde Sokak hayvanlarına tam teşekküllü hizmet veriliyor.

İznik Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Rehabilitasyon Merkezi, modern tesisi, veteriner hekim ve teknik kadrosuyla röntgen, ameliyathane, kan tahlili, yemleme ve barınma bölgelerinden oluşuyor. Ayrıca hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlar buradan sahiplenme yapabiliyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İlçemizde böyle bir merkez yıllardır büyük bir eksiklikti. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarına başladığımız rehabilitasyon merkezimizi en ince ayrıntılarına kadar planladık. Tam teşekküllü bir merkezde olması gereken teknik ekipman, veteriner hekim ve teknik personelimizi buraya sağladık. Sokaktaki her bir hayvanımıza Hayvanların hayatlarına dokunabilmenin bunu yapabilmenin mutluluğunu bizlerde yaşıyoruz. Tedavi edilen hayvanları tamamen iyileşinceye kadar merkezimizde misafir ediyor ardından ya doğal ortamlarına bırakıyor ya da sahiplendiriyoruz. Personellerimiz mobil araçlarımızla sokaklarda kısırlaştırma yaşına gelmiş hayvanlarımızı alıp merkeze getirerek işaretlemesini yapıp çip takıyor. Daha sonra kuduz aşısı, iç ve dış parazit tedavileri yapılarak buradaki bakımı bittikten sonra geldiği bölgeye geri götürülüyor” diye konuştu.

Başkan Usta, hayvan sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk gerektiğine de işaret ederek, hayvan severlerden bu konuya hassasiyet göstermelerini istedi.

İznik Belediyesi Veteriner Sağlık Hizmetleri ve Rehabilitasyon Merkezi 1 Veteriner Hekim, 4 personel ve 1 idari personel ile hizmet veriyor.