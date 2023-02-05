İznik ilçesine bağlı Kırıntı, Hacıosman, Candarlı, Elmalı, Gürmüzlü, Derbent, Tacir, Elbeyli mahallelerinde etkili olan kar yağışı hayatı felç attı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda yaklaşık 250 tane araç mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen tuzlama ve kar küreme araçları sonrası yollar açılırken araçlar da mahsur kaldıkları yerlerden çıktı.

Bursa’nın İznik ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollar kapanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

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