Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

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İznik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrasında takibe alınan kimlikleri henüz bilinmeyen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1.6 gr metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet aparat payp, 1 adet hassas terazi, kırmızı reçeteli haplar, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi. Evde suçüstü yakalanan zanlılar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.