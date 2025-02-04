Bursa’nın İznik ilçesinde şeftali ağaçları erken çiçek açtı. İznik’in köylerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle şeftali çiçekleri erken açtı. Bu durum ise üreticileri endişelendirdi.

Geçtiğimiz hafta havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte şeftali ağaçları bir ay önceden erken açtı. Erken açan şeftali ağaçları havaların soğuk gitmesi durumunda ise soğuktan yanma riski ile karşılaşacak.

İnikli ovasında çiftçilik yapan Ragıp Ablay, "Şeftali ağaçları bir ay önce çiçek açtı. Şeftali ağaçlarının Mart sonu gibi çiçek açması lazım ama havalar sıcak olduğu için şu an çiçek açtılar. Biz de endişeliyiz" diye konuştu.

Ablay, "Eğer havalar soğuk gider ise bu çiçek açan şeftali ağaçları soğuktan yanar ve meyve olmayabilir" şeklinde konuştu.