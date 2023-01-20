Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Yangın, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik gölü kıyısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin Çakırca Mahallesi’ne yaklaştığı görülürken itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.