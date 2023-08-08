Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hem karadan, hem de helikopterle yapılan müdahale sonucu söndürüldü.

İznik’e bağlı Ömerli Mahallesi mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yaklaşık 30 dönüme sıçrayan yangına hem havadan hem de karadan müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Soğutma çalışmalarıyla birlikte tamamen söndürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.