Unesco geçici miras listesinde bulunan dünyaca ünlü tarihi şehri İznik’te Fransız bürokratlar mehter takımı ile karşılandı.

2016 yılında Fransa’nın Pithiviers şehri ile kardeş şehir protokolü imzalayan İznik’te güzel örnekler sergilenmeye devam ediliyor. İznik-Pithiviers Dostluk ve Dayanışma Derneği İznik’e gelen Fransa Milletvekili Anthony Brosse ve Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland Mehter takımı ile karşılandı. Dernek Başkanı İznik eski Belediye Başkanı Osman Sargın dostluk köprülerinin her daim devam edeceğini ifade etti.