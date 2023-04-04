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Görevlerinin gereğini yaptıklarını dile getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü Personelleri İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta tarafından tebrik edildi.

Birim amirlerine haber veren ekipler gerekli incelemeyi yapmasının ardından paketi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim ettiler. Zabıta ekipleri paketi inceleyip sayarak gerekli tutanağı tuttu. Paketin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmanın ardından paketin sahibine ulaşılarak para teslim edildi.

İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri Erol Sevim, Mustafa Aydın ve Mehmet Sevim ilçenin mezarlık mevkiinde çöp konteynırını kamyona boşaltırken, içinde bir miktar para sarılı olan paket buldu.

İznik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlar çöp konteynırını boşaltırken, içerisi para dolu bir paket buldu. Paket Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

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